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قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية

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فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة

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أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

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مختصون في الجماعات الإسلامية: “الإخوان” بلا وطنية وشوّهوا الإسلام

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أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=686603
المناطق_الرياض
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم وهم المقدم فيصل بن فهد القاسم والأمير المقدم عبدالله بن بندر بن فهد بن فرحان والنقيب محمد بن سعد الثبيتي .
ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض , على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر مراسم التقليد قائد القوة الخاصة لأمن قصر الحكم العقيد مساعد بن عبدالعزيز البراهيم .

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