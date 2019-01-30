احدث الأخبار

“الأمن السيبراني” يزود الناشئين السعوديين بأساسيّات البرمجة
أبرز المواد
 دراسة: الشاشات الإلكترونية تؤخر نمو الأطفال
أبرز المواد
 قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 مختصون في الجماعات الإسلامية: “الإخوان” بلا وطنية وشوّهوا الإسلام
أبرز المواد
 الدكتور الذيابي : ارتجاع المريء اعراضه الحرقان والم الصدر وحموضه الفم
أبرز المواد
 أمير الجوف يزور طبرجل ويلتقي المحافظ ورؤساء المراكز
أبرز المواد
 معمل “فيزياء الجسيمات” بجامعة تبوك يستقطب الباحثين السعوديين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الدرب
منطقة جازان
 ربع مليون زائر لفعاليات “صدر الكرامة”
أبرز المواد
 إصابة رضيع وامرأة في حريق بني مالك بجدة
أبرز المواد
“الأمن السيبراني” يزود الناشئين السعوديين بأساسيّات البرمجة

“الأمن السيبراني” يزود الناشئين السعوديين بأساسيّات البرمجة

أبرز المواد
دراسة: الشاشات الإلكترونية تؤخر نمو الأطفال

دراسة: الشاشات الإلكترونية تؤخر نمو الأطفال

أبرز المواد
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية

أبرز المواد
فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة

فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة

منطقة تبوك

“الأمن السيبراني” يزود الناشئين السعوديين بأساسيّات البرمجة

“الأمن السيبراني” يزود الناشئين السعوديين بأساسيّات البرمجة
http://almnatiq.net/?p=686618
المناطق - الرياض

اختتمت اليوم المرحلة التجريبيّة الأولى من برنامج «البرمجة للناشئين السعوديين» للفئات العمرية من 8 إلى 14 عامًا الذي نظّمه «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» خلال شهر يناير الجاري في مقرّه الرئيس بمدينة الرياض بمشاركة (24 طفلاً وطفلة).
ويستهدف البرنامج الجيل الناشئ في المملكة بغية تعليمهم أساسيّات البرمجة باستخدام لغات متعارف عليها على نطاق واسع، كلغة: Java وPython، بدءًا من مبادئ البرمجة باستخدام أدوات ومنصّات بسيطة مثل : Scratch و Alice و Greenfoot التي لا تتطلّب أي خبرة برمجية.
ويسعى البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع شركة ORACLE إلى زيادة وعي الأطفال من الجنسين بأمان الإنترنت، وفهم أساسيّات ومبادئ البرمجة، وتطوير مهارات التواصل لديهم، والتحليل، والتعاون فضلاً عن مهارات حل المشكلات، وتمكينهم من إنشاء الألعاب والقصص باستخدام منصّات برمجية مختلفة.
يذكر أن البرنامج بدأ يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا على مدى أربعة أيام، حصل بعدها كل مشارك على شهادة خاصة بإتمامه البرنامج، في حين سيتيح الاتحاد السيبراني التسجيل في المرحلة الثانية الرسميّة خلال شهر فبراير المقبل .

روابط ذات صلة

دراسة: الشاشات الإلكترونية تؤخر نمو الأطفال

دراسة: الشاشات الإلكترونية تؤخر نمو الأطفال
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية
أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*