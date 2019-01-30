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دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعلن رفضها إعادة التفاوض بشأن “بريكست”

دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعلن رفضها إعادة التفاوض بشأن “بريكست”
http://almnatiq.net/?p=686624
المناطق - وكالات

أعلنت عدد من الدول الأوروبية ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي رفضها لأي توجه لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ألمانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال إن الاتفاقية الموقعة يوم 25 نوفمبر تعد نهائية.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه لا يمكن فتح التفاوض حول اتفاقية اعتمدها قادة الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 25 نوفمبر الماضي.
وكرس البرلمان الأوروبي في بروكسل جلسة لمعاينة آخر تطورات تعاطي الحكومة البريطانية وأعضاء مجلس العموم البريطاني مع عملية الانسحاب المقررة نظرياً يوم 29 مارس والتي باتت مستبعدة أكثر من أي وقت مضى.
ولم تبلغ رئيسة الحكومة البريطانية تيرزا ماي، المسؤولين الأوروبيين في بروكسل بموعد قدومها لبحث سبل حلحلة الملف، لكن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني صرح اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 المتبقية في التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت متحدة في هذا الشأن ولن تتفاوض من جديد.
وقال من الصعب تخيل أننا نستطيع إعادة التفاوض على صفقة تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل إشكالية التعامل مع شبكات الأمان على الحدود مع إيرلندا أهم عائق لتمرير صفقة البريكست في الملكة المتحدة .

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