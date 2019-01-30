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بعد بحث استمر 61 عاما .. سيدة تعثر على والدتها بعمر 103 أعوام

بعد بحث استمر 61 عاما .. سيدة تعثر على والدتها بعمر 103 أعوام
http://almnatiq.net/?p=686627
المناطق - وكالات

“لم أعد يتيمة”.. بهذه الكلمات أعربت امرأة في الثمانين من عمرها عن سعادتها لدى عثورها على والدتها، بعد رحلة بحث استمرت نحو 60 عاما.
واستمرت إيلين ماكين في البحث عن والدتها البيولوجية طوال 61 سنة، لتنجح في العثور عليها حية وهي تبلغ الـ 103 أعوام.
ولم تعثر ماكين على أمها فقط، بل اكتشفت أيضا أن لديها شقيقين يبلغان من العمر حوالي 70 عاما.
وكانت ماكين تسعى للعثور على أقاربها في الدم، “لأنها باتت تشعر بالوحدة”، كما رغبت في معرفة تاريخها الطبي بحيث يمكنها تحديد أي مشكلات طبية محتملة لابنتيها.
ولتحقيق ذلك، استعانت بعالم وراثة وجينات، ونجحت أخيرا في العثور على والدتها بعد إجراء اختبار الحمض النووي.
وقالت المرأة التي تبلغ من العمر 81 عاما، والتي تعيش مع زوجها رولاند وابنتيها وابنها في دبلن، إنها “كانت تشعر بأنها وحيدة بلا أبوين ولا أشقاء أو شقيقات، ولا حتى أقارب الدم”، بحسب صحيفة “ميترو” البريطانية.
وعن اللقاء الذي جمع الابنة بأمها، قالت ماكين إنها لم تتمكن بعد من زيارة والدتها لأنها ستخضع قريبا لعملية جراحية في عينها، لكنها “أجرت لقاء معها عبر الهاتف”، بالرغم من ضعف سمع الأم.

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