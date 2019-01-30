بينهم الجبير.. ملك الأردن يبحث مع وزراء 6 دول عربية تطورات الأوضاع الإقليمية

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استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، الذين يزورون الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف قضايا المنطقة، وما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

يذكر أن وزراء الخارجية سيشاركون في لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت جنوبي الأردن، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.