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الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=686660
المناطق - الرياض

حقق الصقر “مختار” لمالكه حميد محمد المنصوري بطولة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ليكون بذلك من أكثر الصقور المشاركة اصطيادًا للبطولات في مسابقات مختلفة من دبي مرورًا بالبحرين، ووصولًا إلى السعودية.
وقال الصقار المنصوري : “استطاع الصقر مختار من الحصول على المركز الثاني في مسابقة “حر قرناس” في الشوط الثاني من مسابقة الملواح 400 متر، قاطعًا إياها خلال فترة 19 ثانية و400 جزء من الثانية، لافتًا النظر إلى أن هذا الفوز ليس الأول الذي يحققه الصقر مختار.
وأضاف المنصوري: “في دبي حصد المركز الأول، وكذلك في سباق أبو ظبي حقق المركز الأول، وهاهو اليوم يحصد المركز الثاني في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور”.
وعن طبيعة المنافسة في المهرجان، أشار المنصوري إلى أن هناك تنافسًا شديدًا
بين المشاركين لا يستهان به، حيث إن جميع المتسابقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الدول ويملكون المعرفة والدراية الكافية في التعامل مع مثل هذه المسابقات.
وشكر الصقار المنصوري اللجنة المنظمة للمهرجان على ما قدمته للمتسابقين من دعم، بالإضافة لتنظيمها الرائع للفعالية.
وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص مبلغ 17,630,000 ريال جوائز نقدية لمسابقتي الملواح “الدعو” (400 متر) ومزاين الصقور، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، والتي تستمر حتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.

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