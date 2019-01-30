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برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=686663
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– أخصائي بيئي (Environment Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة بيئة، هندسة كيميائية) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في الإدارة البيئية للمصافي.

– إداري شبكات واتصالات (Network & Communication Administrator)
المتطلبات: بكالوريوس (تقنية معلومات، هندسة حاسب) مع خبرة 4 سنوات في مجال إدارة الشبكات.

– مشغل لوحة تحكم (Boardman)
المتطلبات: دبلوم فني لمدة سنتين مع خبرة 4 سنوات تشمل العمل كمشغل ثالث ومشغل ثاني.

ملاحظات:

– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– بدل سكن وبدل نقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
– تأمين طبي
– راتب إضافي سنوي
– بدل إجازة (70% من الراتب).
– برنامج تملك المنازل للسعوديين.
– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
– مكافآت خدمة كل خمس سنوات.

وساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من الأربعاء 1440/5/24هـ (الموافق 2019/1/30م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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