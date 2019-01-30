احدث الأخبار

بهدف التصدي الحاسم للمشكلة.. مصر تُعدّل عقوبات قضايا المخدرات
أبرز المواد
 برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد والتخطيط: 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت السعودية
أبرز المواد
 القوات الجوية الملكية تشارك في فعاليات ⁧‫صدر الكرامة‬⁩ بمحايل‬⁩ ‫عسير‬⁩
منطقة عسير
 أغلى فاكهة في العالم.. ألف دولار للثمرة الواحدة !!
أبرز المواد
 بينهم الجبير.. ملك الأردن يبحث مع وزراء 6 دول عربية تطورات الأوضاع الإقليمية
أبرز المواد
 بعد استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد.. خادم الحرمين: الدولة مستمرة في مكافحة الفساد وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام
أبرز المواد
 أزمة مالية خانقة تعصف بحزب الله.. اقتطاعات كبيرة للرواتب وتذمر المئات
أبرز المواد
 مدير شرطة محافظة حقل يقلد النقيب المحمادي رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 بعد بحث استمر 61 عاما .. سيدة تعثر على والدتها بعمر 103 أعوام
أبرز المواد
 دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعلن رفضها إعادة التفاوض بشأن “بريكست”
أبرز المواد
بهدف التصدي الحاسم للمشكلة.. مصر تُعدّل عقوبات قضايا المخدرات

بهدف التصدي الحاسم للمشكلة.. مصر تُعدّل عقوبات قضايا المخدرات

أبرز المواد
برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة

أبرز المواد
الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
وزير الاقتصاد والتخطيط: 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت السعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط: 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت السعودية

أبرز المواد

بهدف التصدي الحاسم للمشكلة.. مصر تُعدّل عقوبات قضايا المخدرات

بهدف التصدي الحاسم للمشكلة.. مصر تُعدّل عقوبات قضايا المخدرات
http://almnatiq.net/?p=686666
المناطق - وكالات

وافقت الحكومة المصرية في اجتماع الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع لبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وينص التعديل على أن “يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية”، كما “يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه (نحو 5600 دولار)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (حوالي 28 ألف دولار) كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار” في المواد المشار إليها، حسب وسائل إعلام رسمية.

وحسب التعديل، “يلقى الحكم بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 2800 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (حوالي 11200 دولار) إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود”.

ونص التعديل أيضا على أنه “يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه (حوالي 16800 دولار) كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (حوالي 56 دولارا) ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه (نحو 561 دولارا) كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني في مصر.

روابط ذات صلة

برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية وتمليك منزل.. أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات تعلن عن وظائف شاغرة
الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الصقر مختار .. “صائد البطولات” من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
وزير الاقتصاد والتخطيط: 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت السعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط: 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*