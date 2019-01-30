شاهد.. تصوير جوي من الطائرة لأمطار رفحاء بالحدود الشمالية

أظهر تصوير جوي من الطائرة، لحظات هطول أمطار على رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ظهر اليوم، والتي حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمتوسطة.

وشهدت معظم مناطق المملكة الواقعة في شمالها الغربي هطول أمطار غزيرة خلال هذا الأسبوع، الأمر الذي نجم عنه وفاة 12 شخصًا، فيما أُصيب آخرون، وذلك بحسب ما صدر عن الدفاع المدني في بيان له اليوم الأربعاء.

وذكر في بيانه أنّ 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة وآخر في منطقة الحدود الشمالية، مؤكدًا أنّ جميع حالات الوفاة كان سببها السيول الجارفة.

من جهة أخرى تمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ 271 شخصًا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف، وأيضًا جرى إنقاذ كثيرين في مكة المكرمة، وتبوك، ومنطقة الحدود الشمالية، فيما تم نقل العشرات ممن تضررت منازلهم إلى مراكز إيواء.

ونصح المركز الإعلامي التابع للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.