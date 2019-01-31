برقم “مذهل”.. بنزيمة يتفوق على ميسي ورونالدو وصلاح

المناطق - وكالات

رغم سوء موسم ريال مدريد الإسباني حتى الآن، وابتعاده عن صدارة الدوري الإسباني، فإن هدافه الفرنسي كريم بنزيمة يعيش أفضل أيامه بمعايير الأرقام.

ونشرت صحيفة “ماركا” إحصاء مثيرا، يبين أهمية بنزيمة في ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك اللاعب في أكثر عدد من الدقائق بين كل المهاجمين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وشارك بنزيمة في 2607 دقائق هذا الموسم، من أصل 3180 لعبها “الملكي” حتى الآن، وهو ما يوازي 82 بالمئة من جميع دقائق ريال مدريد.

وتجلت أهمية بنزيمة في الهجوم هذا الموسم بعد رحيل الهداف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، مما جعل اللاعب الفرنسي المهاجم المعتمد الوحيد للفريق.

ولم يصل أي مهاجم في دوريات أوروبا الكبرى لكثافة مشاركات بنزيمة حتى الآن، وجاء الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان في المركزين الثاني والثالث، بالمشاركة في 2506 و2455 دقيقة على التوالي.

وحل النجم المصري محمد صلاح خامسا، حيث شارك لاعب ليفربول في 2303 دقائق، وهو الرقم الأعلى لمشاركات أي مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالرغم من انتقادات جماهير ريال مدريد المستمرة لمهاجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق،، فإن مشاركاته العديدة لم تتوقف، بل حتى معدل أهدافه يعد ممتازا هذا الموسم، برصيد 15 هدف في 33 مباراة.