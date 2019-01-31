بعد “واقعة العلم”.. إسبانيا تعتذر للعراق

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http://almnatiq.net/?p=686681
المناطق - وكالات

قدمت مدريد اعتذارا لبغداد، بعد رفع العلم العراقي القديم بالخطأ على طائرة الملك فيليبي ملك إسبانيا الذي وصل العاصمة العراقية، الأربعاء، في إطار زيارة قصيرة.

وقالت السفارة الإسبانية في العراق، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الأربعاء: “نقدم اعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح، بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة”.

وأضافت: “سوف يتم تصحيح الخطأ عصر اليوم”، عند مغادرة العاهل الإسباني الذي استقبله الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام بالمنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.

وأكدت السفارة أن “الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز”، حيث عقد الملك فيليبي وصالح اجتماعا بحضور وفدي البلدين.

وكان مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني وهي ترفع العلم العراقي ذا النجوم الثلاث، الذي يعود لنحو 3 عقود.

لكن تغييرات طرأت على العلم العراقي، يبدو أن المسؤولين عن طائرة ملك إسبانيا لم يكونوا على دراية كافية بها.

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