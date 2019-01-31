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تحذير رسمي من رمي أي أجسام خارج السيارة.. “مخالفة مرورية” غرامتها 500 ريال

تحذير رسمي من رمي أي أجسام خارج السيارة.. “مخالفة مرورية” غرامتها 500 ريال

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تحذير رسمي من رمي أي أجسام خارج السيارة.. “مخالفة مرورية” غرامتها 500 ريال

تحذير رسمي من رمي أي أجسام خارج السيارة.. “مخالفة مرورية” غرامتها 500 ريال
http://almnatiq.net/?p=686684
المناطق - الرياض

حذَّر المرور، اليوم الأربعاء، السائقين والسائقات، من رمي أجسام خارج المركبة، وذلك حفاظًا على نظافة البيئة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: رمي أجسام خارج المركبة يعد مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (٣).

وضمت التعديلات الأخيرة على لوائح وأنظمة المرور فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و500 ريال على بعض المخالفات، منها رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، والقيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية.

وشمل جدول المخالفات رقم (3) العديد من المخالفات الأخرى التي تتضمن عقوبتها الغرامة بين 300 و 500 ريال، منها عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، الانشغال بغير الطريق في أثناء قيادة المركبة، استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة.

كما شملت مخالفات الجدول الثالث: عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق، وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، وإحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة في أثناء القيادة.

ومن هذه المخالفات: عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

 

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