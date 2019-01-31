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“قرقاش”: التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد

“قرقاش”: التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد

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“قرقاش”: التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد

“قرقاش”: التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد
http://almnatiq.net/?p=686687
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف 10 مخيمات تدريب للحوثيين خارج الحديدة.

وأكد أن التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وحضّ قرقاش الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين. وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة وقف خروقات الحوثيين للحفاظ على وقف النار والعملية السياسية.

وأكد قرقاش أن الحوثيين ارتكبوا ألف خرق منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، لافتا إلى أنهم لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها.

ونوّه قرقاش إلى أن الميليشيات الحوثية تعرقل مهمة المراقبين وتمنع سفن الإغاثة من دخول الموانئ. كما ذكر بأن الميليشيات الحوثية قصفت بالهاون قوافل المساعدات والأسواق العامة.

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