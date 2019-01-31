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بعد تراجع المبيعات.. أبل تلجأ إلى خفض أسعار هواتف “آيفون” قريبا

بعد تراجع المبيعات.. أبل تلجأ إلى خفض أسعار هواتف “آيفون” قريبا

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بعد تراجع المبيعات.. أبل تلجأ إلى خفض أسعار هواتف “آيفون” قريبا

بعد تراجع المبيعات.. أبل تلجأ إلى خفض أسعار هواتف “آيفون” قريبا
http://almnatiq.net/?p=686690
المناطق - وكالات

في مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كشفت تقارير صحفية أن شركة “أبل” الأميركية تتجه إلى خفض أسعار هواتف “آيفون” قريبا.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أظهرت أرقام “أبل” انخفاض مبيعات آيفون في الصين، كما تراجعت إيرادات الشركة بـ5 بالمئة لتصل إلى 84.3 مليار دولار.

وأوضحت الأرقام أن عائدات آيفون التي تشكل حصة الأسد من مدخلات شركة “أبل”، تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأخير من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ”أبل” تيم كوك”، في مقابلة مع “رويترز”، بأن الشركة قد تحدد أسعار آيفون بالعملات المحلية في المستقبل، بالنظر إلى الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات.

وأقر كوك بأن “الغلاء من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعات آيفون”، وأضاف أن الشركة تعمل على تخفيض الأسعار في بعض الأسواق الصاعدة، دون أن يلمح إلى قدر هذا الخفض.

ونبهت “أبل” في الثاني من يناير الجاري إلى أن المبيعات قد تتراجع بشكل أكبر من المتوقع في الأسواق الصاعدة، لا سيما في الصين، كما أن عددا أقل من المستخدمين صاروا يقتنون النسخ الأحدث من الهاتف الذكي.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تعثر “أبل” ناجم عن تحولات السوق الصينية، كما أن الشركة تعتمد بشكل كبير على جهاز “آيفون” فيما يفترض أن تراهن على خيارات أكثر في السوق.

وتم تحديد سعر “آيفون Xs” عند 999 دولار، بينما وصل سعر “آيفون Xs ماكس” إلى 1199 دولار، لكن سعر هاتف “آيفون Xr” لم يتجاوز 749 دولارا.

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