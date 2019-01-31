رسميا.. الهلال يعلن التعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش

أعلن نادى الهلال اليوم تعيين الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتى، مديرًا فنيًا لزعيم الكرة السعودية.

ونشر النادى بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه تعيين ماميتش خلفًا للمدرب السابق البرتغالى جورجى جيسوس.

وأكد الهلال أن التعاقد مع ماميتش يستمر لمدة عام ونصف، على أن يبدأ مهام عمله بدءًا من غد الخميس.

ومن المقرر أن يظهر زوران ماميتش مع الهلال للمرة الاولى أمام الفتح في المباراة التي تجمعهما الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي بعدما فسخ تعاقده مع نادي العين بالتراضي.

وأعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش رحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي العين الإماراتي، بعدما نجح فى قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني ببطولة العالم للأندية التى أقيمت الشهر الماضى، وخسر النهائي أمام ريال مدريد.