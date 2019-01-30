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اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنهي استعدادها للمسح الميداني بتبوك

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنهي استعدادها للمسح الميداني بتبوك
http://almnatiq.net/?p=686747
المناطق - تبوك:

أنهت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ استعدادها للمسح الميداني بمنطقة تبوك والذي سيبدأ يوم الأحد القادم و يستهدف 680 منزلًا بالمنطقة.
وكانت اللجنة بمنطقة تبوك قد أقامت استعدادًا لليوم العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين 2019م ورشة تدريبية لكوادرها بالمنطقة لتعريفهم بأهمية هذا المسح وتدريبهم على آلية عمل المسح والعينات المستهدفة وعمل عينات تجريبية للمسح للتأكد من معرفتهم التامة بما يحتوية وذلك بمقر مركز الابتعاث بمدينة تبوك.
وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة تبوك طلال العطوي أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية و توعوية و علاجية و بجانب ذلك تم وضع الخطط الوطنية و تكثيف برامج التوعية و التثقيف و عقد ورش العمل و الندوات إضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية عن طريق التنسيق مع مختلف الوزارات و القطاعات الحكومية و المؤسسات المدنية و الأهلية.

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