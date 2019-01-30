أمير القصيم يتسلم تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور لعام 2018م

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران ، التقرير السنوي للمركز لعام 2018م ، وإستراتجية الخدمات التي يقدمها المركز ومهامه.

كما استقبل سموه خلال اللقاء المهندس سليمان الجطيلي ، الذي قدم للسلام على بمناسبة تكليفه مديراً لفرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالقصيم.

وأشاد سمو أمير القصيم بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التمور لزيادة الكفاءة ضمن سلسلة الإمداد وتسويق التمور ومشتقاتها وفتح منافذ بيع جديدة ، وفرص وظيفية واستثمارية واعدة ، بالإضافة إلى إيجاد برامج تسويقية للتمور محلياً وعالمياً ، وتشجيع استهلاك التمور كغذاء صحي ، ومنتجيه وتوجيهم للأسواق المحلية والعالمية.

وبين سموه أن التمور هي إحدى أهم المنتجات المحلية بالمملكة لما تمثله النخلة منذ القدم رمزاً للعطاء وقيمة للبذل ، منوهاً بما توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، من عناية فائقة واهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة كمورد اقتصادي مهم ، داعياً سموه إلى تطوير قطاع التمور وتنميته ليكون مصدر دخل مناسب للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب السعوديين.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع.