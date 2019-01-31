نائب أمير حائل يلتقي نائب رئيس مجلس الغرف وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم , نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم وأعضاء اللجنة الوطنية

للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة .

ورحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بأعضاء اللجنة في بداية اللقاء ، ودعا سموه لإلى العمل على تنمية وتطوير هذا القطاع بفاعلية وكفاءة عالية كجزء من الاقتصاد العام ورؤية المملكة الطموحة، مع الحرص على تفعيل الشراكات والتعاون البناء مع كل الجهات ذات العلاقة تنظيمياً وتشريعياً،.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن الغرفة تستضيف الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريم وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات وانعكاسها على مستقبل الاستثمار في هذا القطاع .

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها أعضاء اللجنة بهدف رفع كفاءة اللجنة وتطوير أدواتها للرقي بالأداء الاستثماري.

وأضاف العنزي أن اللجنة تتبع مجلس الغرفة السعودية، ومعنية في تنظيمها الأساسي بالاهتمام والعناية بالمصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، وحل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة

وضع الحلول المناسبة لها وعرضها علي الجهات المختصة، وسعيها للمساهمة في بناء صناعة ذهب ومجوهرات متميزة الأداء، متطورة وواعية لدورها الاجتماعي والوطنية.