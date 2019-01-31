احدث الأخبار

ليفربول يقع في شرك الثعالب ويفشل في الاستفادة من سقوط سيتي
أبرز المواد
 اليوم.. الصقارون السعوديون والدوليون يتنافسون في مسابقة الملواح 400 م في مهرجان الصقور
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تجدد التزامها بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية للسلام
أبرز المواد
 الرميان: نخطط لإقامة 13 ملعبًا للجولف في 13 منطقة و100 مليون مشاهد يتابعون الحدث
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يلتقي نائب رئيس مجلس الغرف وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة
منطقة حائل
 أمير القصيم يتسلم تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور لعام 2018م
منطقة القصيم
 الأمم المتحدة: 6 أشخاص يموتون يوميا في رحلات الهجرة اليائسة عبر البحر المتوسط
أبرز المواد
 أحد هواة الزراهة ينجح في زراعة الزعفران بالخرج
منطقة الرياض
 اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنهي استعدادها للمسح الميداني بتبوك
منطقة تبوك
 نائب أمير حائل يستقبل محافظ هيئة الزكاة والدخل
منطقة حائل
 نائب أمير حائل يفتتح ورشة عمل ” تربية النحل وإنتاج العسل”
منطقة حائل
 اختتام ورشة مفاهيم كتابة الرواية بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
ليفربول يقع في شرك الثعالب ويفشل في الاستفادة من سقوط سيتي

ليفربول يقع في شرك الثعالب ويفشل في الاستفادة من سقوط سيتي

أبرز المواد
اليوم.. الصقارون السعوديون والدوليون يتنافسون في مسابقة الملواح 400 م في مهرجان الصقور

اليوم.. الصقارون السعوديون والدوليون يتنافسون في مسابقة الملواح 400 م في مهرجان الصقور

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تجدد التزامها بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية للسلام

الحكومة اليمنية تجدد التزامها بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية للسلام

أبرز المواد
الرميان: نخطط لإقامة 13 ملعبًا للجولف في 13 منطقة و100 مليون مشاهد يتابعون الحدث

الرميان: نخطط لإقامة 13 ملعبًا للجولف في 13 منطقة و100 مليون مشاهد يتابعون الحدث

أبرز المواد

نائب أمير حائل يلتقي نائب رئيس مجلس الغرف وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة

نائب أمير حائل يلتقي نائب رئيس مجلس الغرف وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة
http://almnatiq.net/?p=686764
المناطق - حائل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم , نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم وأعضاء اللجنة الوطنية
للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
ورحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بأعضاء اللجنة في بداية اللقاء ، ودعا سموه لإلى العمل على تنمية وتطوير هذا القطاع بفاعلية وكفاءة عالية كجزء من الاقتصاد العام ورؤية المملكة الطموحة، مع الحرص على تفعيل الشراكات والتعاون البناء مع كل الجهات ذات العلاقة تنظيمياً وتشريعياً،.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن الغرفة تستضيف الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريم وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات وانعكاسها على مستقبل الاستثمار في هذا القطاع .
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها أعضاء اللجنة بهدف رفع كفاءة اللجنة وتطوير أدواتها للرقي بالأداء الاستثماري.
وأضاف العنزي أن اللجنة تتبع مجلس الغرفة السعودية، ومعنية في تنظيمها الأساسي بالاهتمام والعناية بالمصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، وحل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة
وضع الحلول المناسبة لها وعرضها علي الجهات المختصة، وسعيها للمساهمة في بناء صناعة ذهب ومجوهرات متميزة الأداء، متطورة وواعية لدورها الاجتماعي والوطنية.

روابط ذات صلة

نائب أمير حائل يستقبل محافظ هيئة الزكاة والدخل

نائب أمير حائل يستقبل محافظ هيئة الزكاة والدخل
نائب أمير حائل يفتتح ورشة عمل ” تربية النحل وإنتاج العسل”

نائب أمير حائل يفتتح ورشة عمل ” تربية النحل وإنتاج العسل”
أدبي حائل يستضيف المحلل السياسي والأكاديمي الكويتي د/ عايد بن مناع

أدبي حائل يستضيف المحلل السياسي والأكاديمي الكويتي د/ عايد بن مناع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*