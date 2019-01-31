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ليفربول يقع في شرك الثعالب ويفشل في الاستفادة من سقوط سيتي

ليفربول يقع في شرك الثعالب ويفشل في الاستفادة من سقوط سيتي
http://almnatiq.net/?p=686775
المناطق - وكالات

فشل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الاستفادة من سقوط مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي.

ووسع فريق المدرب يورغن كلوب صدارته إلى خمس نقاط فوق سيتي الذي خسر 2-1 الثلاثاء وسيكون ليفربول غاضبا من عدم الابتعاد بسبع نقاط أمام حامل اللقب.

وبدأ صاحب الأرض بشكل رائع عندما وضعه ساديو ماني في المقدمة بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

ولم يعثر فريق المدرب كلوب على إيقاعه وأدرك ليستر التعادل في نهاية الشوط الأول عندما أبعد دفاع ليفربول كرة أعادها بن تشيلويل بضربة رأس لتصل إلى هاري ماغواير مدافع إنجلترا الذي وضعها في الشباك.

وكاد روبرتو فيرمينو أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 75 لكن شمايكل أنقذ الفرصة ليحبط المهاجم البرازيلي.

ورفع ليفربول، الذي لم يفز باللقب منذ 1990، رصيده إلى 61 نقطة فيما يملك سيتي 56 نقطة ويتقدم بنقطتين على توتنهام هوتسبير الذي انتصر 2-1 على واتفورد.

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