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ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا

ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا
http://almnatiq.net/?p=686780
المناطق - وكالات

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو، ورأى في ذلك “كفاحاً من أجل الحرّية”.

وكتب ترامب على تويتر “تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!”.

وأجرى ترامب الأربعاء اتّصالاً هاتفيّاً بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو و”هنّأه” بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترامب وغوايدو “توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا”.

وترامب أوّل رئيس يعترف بغوايدو. وكرّر الرئيس الأميركي خلال الاتّصال دعمه “لمعركة فنزويلا من أجل الديموقراطيّة”، فيما أشار بيان البيت الأبيض إلى “الديكتاتور السابق مادورو”.

وكتب غوايدو على تويتر “أشكر لرئيس الولايات المتّحدة دونالد ترامب اتّصاله”، مؤكّداً أنّ الرئيس الأميركي كرّر دعمه الرّاسخ لـ”العمل الديموقراطي” القائم.

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