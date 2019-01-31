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روما يودع كأس إيطاليا بـ”فضيحة”

روما يودع كأس إيطاليا بـ”فضيحة”
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المناطق - وكالات

أحرز فيدريكو كييزا 3 أهداف ليقود فيورنتينا لفوز “تاريخي” بنتيجة 7-1 على روما، الأربعاء، والتأهل إلى قبل نهائي كأس إيطاليا.

واخترق كييزا، مهاجم إيطاليا البالغ من العمر 21 عاما، دفاع روما كما يحلو له، وسدد في القائم مبكرا وهز الشباك مرتين في أول 18 دقيقة.

وقلص ألكسندر كولاروف النتيجة للفريق الزائر، لكن لويس موريل أعاد الفارق إلى هدفين لصالح فيورنتينا قبل الاستراحة.

وانهار فريق المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو تماما في الشوط الثاني، وأكمل كييزا ثلاثيته وسجل جيوفاني سيميوني هدفين كما هز ماركو بيناسي الشباك.

وقد تكون الهزيمة “الفاضحة” لروما نهاية المطاف للمدرب دي فرانشيسكو، خاصة مع تذبذب النتائج خلال الموسم.

وسبق لروما أن تعرض لهزيمتين مشابهتين بنتيجة 1-7 في الأعوام الأخيرة، الأولى على يد مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، والثانية على يد بايرن ميونيخ في نفس البطولة.

ويلتقي فيورنتينا مع يوفنتوس حامل اللقب أو أتلانتا في الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا.

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