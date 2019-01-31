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رجل ينحر “طفل ” بالسكين على طريق عام بالمدينة.. ومصادر تكشف علاقة الجاني بالمجني عليه!
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المناطق_المدينة

لقي طفل، لم يتجاوز الثامنة من عمره؛ مصرعه إثر قيام شخص بنحره بالسكين أمام أحد المقاهي على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وحسب ” سبق” قالت مصادر أن الجاني هو والد الطفل، فيما نفت مصادر أخرى ذلك مؤكدة أن الجاني مواطن يعاني مرضًا نفسيًّا.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات عدة مساء أمس من مواطنين، يفيدون بأنهم أثناء جلوسهم في مقهى بحي التلال شاهدوا شخصًا كبيرًا في السن، يتجه نحو المجني عليه، ثم قام بنحره بسكين من الخلف.
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ومن المقرر أن تُصدر الجهات الأمنية بيانًا، توضح به ملابسات الحادثة وتفاصيلها.

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