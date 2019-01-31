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السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !

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السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !

السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !
http://almnatiq.net/?p=686804
المناطق_وكالات

دعا تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة بالسودان، الأربعاء، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي اليوم الخميس، فيما سمي بـ “مواكب الزحف الأكبر”.

جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين (يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين) و3 تحالفات معارضة هي “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” والتجمع الاتحادي المعارض”.
وأوضح البيان أن الموكبين الأساسيين ينطلاقان من مدينتي الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وأضاف أن هناك مواكب فرعية تتحرك من أحياء بري شرقي الخرطوم، وأحياء “شمبات والمزاد والحلفايا”، ومنطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي.

وأشار التجمع إلى أن مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية، كما أن 12 قرية بالولاية تتحرك المسيرات فيها نحو الشارع الرئيس الرابط بين العاصمة ووسط البلاد، وفق البيان.

وأضاف أن مدينة القضارف ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.

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