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شاهد.. إطلاق نار على رأس الضحايا “معصوبي الأعين” بالسجون العراقية.. وعمليات تعذيب طائفية واسعة

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المناطق_متابعات

عرضت قناة الحدث، فيديو، عن عمليات تعذيب في السجون العراقية، حيث يتم التعذيب على أساس طائفي وعرقي.
وفي الفيديو، يظهر أحد الأشخاص وهو يحمل رجل معصوب العينين ثم يلقيه على الأرض بطريقة بشعة، ويلتقط صورا له وهو ملقى على الأرض دون أن يحرك ساكنا.
ثم يأتي شخص آخر، يحمل معه سلاحا ناريا ليطلق النار على رأس الضحية، كما ظهر في الفيديو العديد من العراقيين وهم مقيدي الأيدي وتحبسهم السلطات داخل زنازين مشددة.
الأمر لم يقف عن الرجال فقط، بل ظهر أيضا مجموعة من الأطفال، تجمعوا في مكان واحد “غير آدمي”، فيما تواجه السلطات العراقية اتهامات بالتعذيب على أساس طائفي.
يذكر أن الحكومة العراقية تسيطر عليها أغلبية شيعية، كما تفرض قوات الحشد الشعبي “الشيعية أيضا” سيطرتها على البلاد.

 

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