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شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!

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المناطق_الرياض

بالتزامن مع الإعلان عن تقرير اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والذي رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لخادم الحرمين الشريفين، تداول النشطاء مقطع فيديو لولي العهد، يتحدث خلاله عن أنه “لن ينجو أحد تورط في فساد”.
وكانت اللجنة قد استدعت 381 شخصا، للتحقيق معهم في تهم الفساد المنسوبة إليهم، ورفض ثمانية منهم تسوية أوضاعهم فتمت إحالتهم للنيابة العامة.
واستطاعت الدولة، إعادة 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

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