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المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

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المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد
http://almnatiq.net/?p=686817
المناطق_وكالات

اعترف البنك المركزي التركي بأن التدهور في قيمة الليرة التركية وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار كانا العاملين الرئيسيين اللذين تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات “أردوغان” الاقتصادية الخاطئة.

ووفقا لرويترز، قال البنك إنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي لتحقيق هدفه لاستقرار الأسعار.

وفي وقت سابق، قال المركزي التركي إنه سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعا بأن التضخم يهبط، وأنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة، بعد أن قلص توقعاته للتضخم للعام 2019.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2018، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

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