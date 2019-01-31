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مكة.. الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات ودروس علمية ضمن برنامج «رؤية وبناء»

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مكة.. الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات ودروس علمية ضمن برنامج «رؤية وبناء»

مكة.. الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات ودروس علمية ضمن برنامج «رؤية وبناء»
http://almnatiq.net/?p=686819
المناطق_مكة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عدداّ من الدروس و المحاضرات التوعوية ضمن برنامج :- ( رؤية و بناء ) – في جامع الراجحي بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من : – ( ٢٢/ ٥ / ١٤٤٠ ) ه – حتى :- ( ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ ) ه – تهدف إلى التوعية و محاربة الفكر الضال .

وأضاف ان أولى هذه المحاضرات سيلقيها فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور / سالم بن حاج الخامري – بعنوان :- (واجب الدعاة والخطباء في تعزيز الوسطية و الإنتماء الوطني والتحذير من التطرف والتحزب ) – من يوم الأثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ١٤٥٠ ه – بعد صلاة المغرب في قاعة المحاضرات جامع الراجحي .

كما سيلقى فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عمر بازمول – محاضرة بعنوان :- ( إسهام الدعاة والخطباء في نشر العلم وتعزيز منهج السلف الصالح ) – بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين الموافق :- ( ٢٢ / ٥ / 1440 ه – بعد صلاة العشاء بقاعة جامع الراجحي بمكة المكرمة .

كما سيقلى فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالله بن ناصر الصبيح محاضرة بعنوان :- ( أهمية العناية بدعوة الأمام محمد بن عبد الوهاب ودور الدعاة والخطباء في نشر وبيان وسطيتها ) – يوم الثلاثاء الموافق :- ( ٢٣ / ٢ / ١٤٤٠ ) ه – بعد صلاة المغرب بجامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة .

و يلقى فضيلة الشيخ الدكتور /محمد بن أحمد الفيفي – محاضرة بعنوان :- ( التأهيل العلمي للداعية والخطيب في بيان انحراف الجماعات المتطرفة * الاخوان انموذجا * ) – من يوم الثلاثاء الموافق :- ( ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ ه – بعد صلاة العشاء بقاعة جامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة .

كما سيلقى فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السعيد – محاضرة بعنوان :- ( الوسائل الشرعية لمواجهة دعاة الفتنة )، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق :- ( ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ ) ه – بعد صلاة العشاء بساعة بقاعة جامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة .

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