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كأس آسيا 2019: «الساموراي» عينه على اللقب قبل النهائي المثير

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كأس آسيا 2019: «الساموراي» عينه على اللقب قبل النهائي المثير

كأس آسيا 2019: «الساموراي» عينه على اللقب قبل النهائي المثير
http://almnatiq.net/?p=686820
المناطق_وكالات

بعد 50 مباراة على مدار 4 أسابيع، يسدل الستار غداً الجمعة على فعاليات النسخة 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، بمواجهة مثيرة بين منتخبين أحدهما اعتاد بلوغ المباريات النهائية للبطولة، والآخر فجر المفاجأة الكبيرة وشق طريقه إلى النهائي للمرة الأولى.

يتطلع المنتخب الياباني إلى الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، خاصة وأن الإحصائيات تصب في صالحه نظراً لفوزه باللقب في جميع المرات الأربع السابقة التي بلغ فيها النهائي.

ويلتقي الفريقان غداً للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا، وكان اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بفوز قطر، بينما حقق “الساموراي” فوزاً واحداً، وتعادل الفريقان في مباراتين.

ومن بين المباريات الأربع السابقة، كانت هناك مواجهة واحدة فقط في الأدوار الإقصائية، حيث قلب الساموراي تأخره مرتين إلى فوز ثمين 3-2 في دور ربع النهائي بنسخة 2011 التي استضافتها قطر، ليكمل “الساموراي” طريقه نحو منصة التتويج باللقب.

وبغض النظر عمن يستطيع منهما الفوز باللقب، فإن المباراة تأتي قبل نحو 5 أشهر على مشاركة الفريقين في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة بالبرازيل.

والحقيقة أن كلا من الفريقين حقق حتى الآن أعلى مما كان متوقعا لكليهما قبل بداية البطولة.

ورغم فوزه باللقب 4 مرات سابقة، لم يكن المنتخب الياباني أبرز المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة، نظراً لعملية الإحلال والتجديد التي مر بها مؤخراً، وفشله في ترك بصمة جيدة خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولكن الفريق برهن عملياً على أن مستواه تطور بشكل سريع وهائل خلال الأشهر القليلة الماضية تحت قيادة المدرب الوطني هاجيمي مورياسو الذي تولى المسؤولية عقب المونديال الروسي.

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