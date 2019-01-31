السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

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أكد مساعد مدير تقنية المعلومات في المديرية العامة للسجون اللواء يحيى الغامدي، أن المديرية رصدت 26 فجوة بينها 4 رئيسية يتعلق بعضها بالإفراج عن السجين، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على علاجها.

وأوضح الغامدي وفقاً لـ”الوطن”، أن أبرز تلك الفجوات تأخر استلام المفرج عنهم من كفلائهم، وعدم استلام السجينة من ذويها، وضعف التنسيق مع وزارة الخارجية، وضعف التنسيق مع النيابة العامة.

وأضاف أن الفجوات تشمل أيضاً استمرار عدم الاستفادة من تحليل البيانات، وجميع المخاطبات ورقية أو بالفاكس، وضعف في البنية التحتية للمنشآت، واستمرار التعامل الورقي بين المحاكم والنيابة العامة، ووجود ضعف في إدارة عمليات الحركة والنقل، وعمليات متابعة نقل السجين، والتنسيق بين الإدارات، بالإضافة إلى عدم وجود ربط مع جهات الضبط، ونواقص في ملفات السجناء، وعدم وجود مراكز توقيف للنساء، واستغراق مدة الفرز 12 ساعة.