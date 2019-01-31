احدث الأخبار

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم
أبرز المواد
 إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا
أبرز المواد
 شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!
أبرز المواد
 المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد
أبرز المواد
 شاهد.. إطلاق نار على رأس الضحايا “معصوبي الأعين” بالسجون العراقية.. وعمليات تعذيب طائفية واسعة
أبرز المواد
 السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !
أبرز المواد
 مصير الثمانية الذين رفضوا التسوية في قضايا الفساد.. تقرير اللجنة يكشف عن إجراء اتخذ ضدهم
أبرز المواد
 لماذا رفض النائب العام التسوية مع 56 متهما بالفساد؟
أبرز المواد
 “قصور ديزني” التركية التهمت ملايين الدولارات وانتهت مدينة أشباح
أبرز المواد
 احتمال حدوث تهريب أعضاء.. عملية زرع الكبد لأبيدال في قبضة القضاء مجددا
أبرز المواد
 5 مناطق معرضة للأمطار اليوم.. وتوقعات بغبار على مكة والمدينة
أبرز المواد
 رجل ينحر “طفل ” بالسكين على طريق عام بالمدينة.. ومصادر تكشف علاقة الجاني بالمجني عليه!
أبرز المواد
السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

أبرز المواد
إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

أبرز المواد
شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!

شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!

أبرز المواد
المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

أبرز المواد

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=686827
المناطق_الرياض

أكد مساعد مدير تقنية المعلومات في المديرية العامة للسجون اللواء يحيى الغامدي، أن المديرية رصدت 26 فجوة بينها 4 رئيسية يتعلق بعضها بالإفراج عن السجين، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على علاجها.

وأوضح الغامدي وفقاً لـ”الوطن”، أن أبرز تلك الفجوات تأخر استلام المفرج عنهم من كفلائهم، وعدم استلام السجينة من ذويها، وضعف التنسيق مع وزارة الخارجية، وضعف التنسيق مع النيابة العامة.

وأضاف أن الفجوات تشمل أيضاً استمرار عدم الاستفادة من تحليل البيانات، وجميع المخاطبات ورقية أو بالفاكس، وضعف في البنية التحتية للمنشآت، واستمرار التعامل الورقي بين المحاكم والنيابة العامة، ووجود ضعف في إدارة عمليات الحركة والنقل، وعمليات متابعة نقل السجين، والتنسيق بين الإدارات، بالإضافة إلى عدم وجود ربط مع جهات الضبط، ونواقص في ملفات السجناء، وعدم وجود مراكز توقيف للنساء، واستغراق مدة الفرز 12 ساعة.

روابط ذات صلة

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا
شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!

شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!
المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*