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«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم

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«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم

«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم
http://almnatiq.net/?p=686828
المناطق_متابعات

كشف تقرير جديد أن شبكة “فيسبوك” كانت تدفع على مدى السنوات الثلاث الماضية لمجموعة من المراهقين والشباب، تراوحت أعمارهم بين 13 و25 عاماً مبلغ 20 دولاراً أمريكياً شهرياً، مقابل السماح لها بتثبيت تطبيق “للشبكات الافتراضية الخاصة” باسم “فيسبوك ريسيرتش”.

وبثبيت هذا التطبيق، يكون بإمكان “فيسبوك” الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بعمليات البحث على الويب، ومعلومات الموقع، والرسائل الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وغيرها من البيانات.

وبحسب موقع “تك كرانش”، فقد طلبت الشبكة من المشاركين في مشروعها، الذي بدأ عام 2016، إرسال لقطات شاشة لكافة عمليات الشراء التي يجرونها على موقع أمازون، في إطار مشروع بحثي للحصول على فهم أفضل لعادات المستخدمين على أجهزتهم.

وقال المتحدث باسم الشركة: نظراً لكون هذا البحث يهدف إلى مساعدتنا على فهم كيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم المحمولة، فقد قدمنا معلومات شاملة عن نوع البيانات التي نجمعها وكيفية المشاركة فيها. وإننا لا نشارك هذه المعلومات مع الآخرين، ويمكن للأشخاص التوقف عن المشاركة في أي وقت.

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