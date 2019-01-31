احدث الأخبار

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا
أبرز المواد
 «فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم
أبرز المواد
 السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم
أبرز المواد
 إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا
أبرز المواد
 شاهد.. مقطع الفيديو الذي يتداوله النشطاء لـ” ولي العهد ” بعد انتهاء لجنة مكافحة الفساد!
أبرز المواد
 المركزي التركي يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد
أبرز المواد
 شاهد.. إطلاق نار على رأس الضحايا “معصوبي الأعين” بالسجون العراقية.. وعمليات تعذيب طائفية واسعة
أبرز المواد
 السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !
أبرز المواد
 مصير الثمانية الذين رفضوا التسوية في قضايا الفساد.. تقرير اللجنة يكشف عن إجراء اتخذ ضدهم
أبرز المواد
 لماذا رفض النائب العام التسوية مع 56 متهما بالفساد؟
أبرز المواد
 “قصور ديزني” التركية التهمت ملايين الدولارات وانتهت مدينة أشباح
أبرز المواد
 احتمال حدوث تهريب أعضاء.. عملية زرع الكبد لأبيدال في قبضة القضاء مجددا
أبرز المواد
مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

أبرز المواد
«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم

«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم

أبرز المواد
السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

أبرز المواد
إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

أبرز المواد

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا
http://almnatiq.net/?p=686829
المناطق_الرياض

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية دعم قادة المدارس من خلال بناء منظومة من الحوافز والمزايا المتعددة وفق الإمكانات المتاحة، لتلبية حاجاتهم الحسية والمعنوية وتحقيق طموحاتهم، معترفا بأن اختيار القادة الناجحين من أبرز التحديات التي تواجه إدارة تعليم الرياض.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح المقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض، الذي نظمته الإدارة على مدى يومين، بمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين، وحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من 120 مشرفاً ومشرفة للقيادة المدرسية.

وطالب “الوهيبي” بالتقيد بمعايير ترشيح القيادات المدرسية وحسن اختيارهم من خلال وضع برنامج متكامل لترشيح القادة يعتمد معايير مهنية مستمدة من الميدان ومؤشرات حقيقية لقياسها.

واعتبر بأن القيادة المدرسية المميزة مفتاح النجاح لأي تحسين أو تطوير يراد في المجتمع المدرسي، لافتا إلى أن وزارة التعليم تسعى نحو تحسين جودة التعليم والتعلم لدى أبنائنا الطلاب والطالبات من خلال الأخذ بالمعايير الدولية في قياس التحصيل العلمي، ومنها الاختبارات الدولية «TIMSS».

وتناولت جلسات الملتقى في اليوم الثاني «صناعة القرار، التعريف بصنع القرار، الفرق بين اتخاذ القرار وصنعه، الأهمية الإستراتيجية لصنع القرار، أنواع القرارات، خطوات صناعة القرار، الأساليب التقليدية والعلمية لصنع القرار، العوامل المؤثرة في صنع القرار، رؤية 2030 في التعليم، محاور رؤية المملكة للتعليم والأهداف الإستراتيجية للرؤية وكيفية ترجمتها إلى أهداف، ودور القادة في تحقيق الرؤية». وتناولت أبرز التحديات في تحقيق رؤية التعليم، مستعرضة إحصاءات واقع التعليم العام. وشهدت الجلسات مداخلات ونقاشات ثرية من الحضور المشاركين حول ما تم عرضه.

روابط ذات صلة

«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم

«فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم
السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم
إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*