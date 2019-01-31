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تكليف معلمو الصفوف الأولية و”لغتي” بتدريب الطلاب على القراءة والكتابة

تكليف معلمو الصفوف الأولية و”لغتي” بتدريب الطلاب على القراءة والكتابة
http://almnatiq.net/?p=686843
المناطق_الطائف
انطلقت رسميا، خطة استثمار بدايات الحصص لتدريب الطلاب والطالبات على القراءة والكتابة بتعليم الطائف.
جاء ذلك في تعميم للمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، بتكليف معلمي ومعلمات الصفوف الأولية ومعلمي ومعلمات لغتي بالصفوف العليا، بتنفيذ توجيه معالي الوزير بشأن استثمار 5 ،10 دقائق من بداية كل حصة لتدريب الطلاب والطالبات على القراءة والكتابة من قبل المعلمين والمعلمات وتصحيحها وقياس مدى التقدم لديهم.
على أن يكون ذلك في كراسات مستقلة مع إطلاع أولياء أمورهم عليها بشكل مستمر، وحفظها بالمدرسة، فيما يتولى جميع القيادات والمشرفين والمشرفات متابعة ذلك أثناء زياراتهم للمدارس.

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