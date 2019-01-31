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كاتب: ملتقى تطوير الصناعة يؤكد أننا ماضون في اقتحام المستقبل بهمّة وعزم

كاتب: ملتقى تطوير الصناعة يؤكد أننا ماضون في اقتحام المستقبل بهمّة وعزم
http://almnatiq.net/?p=686844
المناطق_الرياض

أكد الكاتب عبدالله الحسني أن  التغيير المتسارع الذي طال الكثير من البِنى والأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية لا يمكن لراصد مُنصِف ومحايد إلاّ أن يتوقّف أمامه بعين الإكبار والتقدير والإجلال؛ ذلك أنّه ينطوي على دلالات مفصليّة مهمّة يمكن أن يُعبَّر عنها بمفهوم ومصطلح واحد؛ وهو “الإصلاح”، بما يعكسه هذا المفهوم من ظلال وآثار.

وبين الحسني في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض” أن ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، الذي شهد افتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد “محمد بن سلمان” وجرى خلاله إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية عبر تحفيز 12 قطاعاً في الاقتصاد السعودي، إنما  يأتي امتداداً وتنفيذاً للرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد بجسارة ووعي لافتين؛ تشي بأنّ المملكة ماضية في اقتحام المستقبل بهمّة وعزم لا يلينان.

وشدد على أن  هذه المشروعات العملاقة وما يتبعها من حراك ستسهم حتماً في القضاء على البطالة وتقليص أعدادها عبر ملايين الفرص التي ستخلقها مشروعات الخير والنماء في بلدنا المعطاء، وهي بطالة – إن صح التعبير – بطالة ظرفية بحول الله ستتلاشى مع انطلاق هذا التوجّه الاقتصادي والمشروع العملاق والذي يؤكّد أن “السعودية العظمى” سائرة في طريقها الصحيح؛ تمارس سيادتها بكل كفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على تحفيز 12 قطاعا منها الطاقة والبتروكيميائيات والتعدين وصناعة السيارات، كما أنه وفقا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، سيشهد توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيميائيات.

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