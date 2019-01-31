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أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة 

أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة 

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أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة 

أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة 
http://almnatiq.net/?p=686853
المناطق_عنيزة

 

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , “اليوم الذهبي” لمهرجان الحنيني الثالث , اليوم , والمقام في سوق المسوكف بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة , بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد الموسى , ورئيس لجنة الأهالي محمد القاضي , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية.

حيث تجول سمو الأمير فيصل بن مشعل فور وصوله لمقر المهرجان , مطلعاً على التوسعة الجديدة لسوق المسوكف , ومعرض “وحدة أمه” , والقاعة المخصصة لمنتج الحنيني , وأكثر من 90 ركناً مجهزاً يعمل به شباب وفتيات محافظة عنيزة , بالإضافة إلى الأركان المتنوعة والتي اشتملت على الفن التشكيلي والتقنية والمنسوجات اليدوية والقطع الأثرية والقديمة , بالإضافة إلى مسرح الطفل وجلسات العوائل والضيافة , وعدد من الأركان التوعوية المشاركة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عن فخره واعتزازه بالتنوع الذي تشهده المنطقة من خلال المهرجانات المتعددة والتي تعكس جذباً للزوار ومنفعة اقتصادية للأسر وفي كافة المناشط , مشيداً بالجهود المبذولة في مهرجان الحنيني في نسخته الثالثة والذي عكس كرنفالاً خادماً للشباب والفتيات من خلال ما يتم عرضه من أعمال ورسم وفنون , مبيناً على أن أبناء المنطقة قادرين دائماً على تقديم الأجمل من خلال أعمالهم وما تقدمه أيديهم , مشيراً إلى أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ حريصة كل الحرص على أن يكون كل محفل قائم على أيدي أبناء هذا الوطن وجهدهم , وأن يكون كل ما بداخلة من أعمال ومواقع وأفكار قائمة بهم وعلى أيديهم , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة في المهرجان , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في هذه البلاد وفي قيادتها وأبنائها وأن يديم عليها نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

بعد ذلك ألتقط سموه صورة تذكارية مع فريق العمل لمهرجان الحنيني في نسخته الثالثة بمحافظة عنيزة.

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