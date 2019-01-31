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رسمياً: لجنة لمنع بيع حليب الابل في جدة

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رسمياً: لجنة لمنع بيع حليب الابل في جدة

رسمياً: لجنة لمنع بيع حليب الابل في جدة
http://almnatiq.net/?p=686854
المناطق_جدة

وفقا لتوجيهات الوزاره بخصوص منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة استأنفت اللجنة الفرعية أعمالها الأسبوعيه والمكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة جدة والمحافظة والشرطة وامانة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة البلدية الفرعية بجنوب جدة وإدارة النظافة والمرادم والضبط الإداري بشرطة جدة وذلك يوم امس الاربعاء.

وبحسب التفاصيل فقد قامت اللجنة الفرعية بالوقوف على ثلاثة مواقع بجوار ملعب الامير عبدالله الفيصل بجدة وتم اتلاف عدد (٩٠) حاوية ماء وعدد(٢٥٩) وعاء ماء وأدوات صلبة وأخشاب ومنصات عرض تستخدم لعرض الحليب.

وتم ضبط العمالة المخالفة وعددهم (٦) بمهنة عامل تربية مواشي وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم بيع الحليب في الطرقات العامة مستقبلا.

وتم ازالة الموقع بالكامل ورش وتطهير الموقع بالكامل بالمعقمات بعد ان تم تحميل الإبل بالسيارات من قبل أصحابها وغادرو الموقع فورا وتم إعداد محضر من قبل اللجنة بالواقعة.

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