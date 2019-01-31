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«التحالف» ينذر «الحوثيين»: سنستخدم القوة لتنفيذ اتفاق السويد

«التحالف» ينذر «الحوثيين»: سنستخدم القوة لتنفيذ اتفاق السويد
http://almnatiq.net/?p=686855
المناطق_وكالات

هدد تحالف دعم الشرعية في اليمن باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد التي تم التوصل إليها الشهر الماضي.

وأكد مصدر أن التحالف “مستعد لاستخدام قوة أكبر” لدفع المتمردين للالتزام”.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.

يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

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