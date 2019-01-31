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محافظ العارضة يترأس اللقاء السنوي العاشر بجمعية البر الخيرية

محافظ العارضة يترأس اللقاء السنوي العاشر بجمعية البر الخيرية
http://almnatiq.net/?p=686856
المناطق_فضة عطيف

برأسة محافظ العارضة سعادة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، إلتقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء , 23 جماد أول 1440هـ رؤساء الدوائر والإدارات الحكومية بمحافظة العارضة في اللقاء السنوي العاشر الذي نظمته جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء استمع الجميع لشرح مفصل من رئيس الجمعية عن برامج وأنشطة الجمعية وما تحويه من برامج تنموية تعود بالنفع على المستفيدين، كما تم مناقشة سُبل التعاون فيما يخص عددًا من البرامج والفعاليات المستقبلية وذلك في إطار التعاون بين الجانبين ، ومنها إقامة الدورات التطويرية ودعم برامج الأسر وغيرها من البرامج.

واشاد “بن منيخر” بما تقوم به جمعية البر الخيرية من اعمال خيريه تستحق الشكر والثناء وذلك لخدمة الأسر المستفيده والمحتاجة في المحافظة و المعتمدين لديها.

وأكد سعادته بإن التعاون مطلوب من الجميع في اطار دعم الأعمال الخيريه وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه دولتنا الغالية، ويجب أن يكون الجميع يداً واحدة في السعي لخدمة المواطن السعودي حسب سياسة الدولة الحكيمة.

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