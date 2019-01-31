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مشاريع الترفيه السعودية وأصالة القابضة توقعان اتفاقية شراكة تهدف لافتتاح عدة صالات سينما حول المملكة خلال الفترة القادمة

مشاريع الترفيه السعودية وأصالة القابضة توقعان اتفاقية شراكة تهدف لافتتاح عدة صالات سينما حول المملكة خلال الفترة القادمة

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مشاريع الترفيه السعودية وأصالة القابضة توقعان اتفاقية شراكة تهدف لافتتاح عدة صالات سينما حول المملكة خلال الفترة القادمة

مشاريع الترفيه السعودية وأصالة القابضة توقعان اتفاقية شراكة تهدف لافتتاح عدة صالات سينما حول المملكة خلال الفترة القادمة
http://almnatiq.net/?p=686862
المناطق_الرياض

في توجهها لتوسيع انتشار دور السينما حول المملكة، وقع اليوم رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – الأستاذ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ فؤاد الراشد الرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في عدة مدن كجزء من استراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق المملكة بحلول 2030.

وتعتبر شركة هامات العقارية الذراع التشغيلي لشركة أصالة القابضة من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة الأملاك في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة حالياً أكثر من خمسة وعشرون مركزا تجاريا من أرقى وأضخم المراكز التجارية في المملكة، كما أنها أحد أكبر الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية حيث تمكنت «هامات» من رفع قدرتها على تطبيق قواعد الإدارة الحديثة، وتوسيع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية، فضلا عن قدرتها على الانتشار والتوسع وتغطية أسواق جديدة محليا ودوليا.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN” لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين القادمتين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة العربية السعودية في توفير احتياجاتهم وخياراتهم الترفيهية لقضاء أوقات سعيدة وتعتزم شركة “مشاريع الترفيه السعودية” على تطوير قطاع الترفيه في المملكة عبر القطاعات الاستراتيجية الأخرى للشركة وفي مقدمتها قطاع المجمعات الترفيهية وسوف تشتمل هذه المجمعات الترفيهية على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية والواقعة في وسط المدن الكبرى، هذا وقد أُعلنت الشركة عن أول موقع لأول مجمع في مطلع هذا العام في مدينة الرياض.

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