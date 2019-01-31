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تعّرف على مدرب الهلال زوران.. صاحب الخبرة القليلة والإنجازات الكبيرة

تعّرف على مدرب الهلال زوران.. صاحب الخبرة القليلة والإنجازات الكبيرة
http://almnatiq.net/?p=686863
المناطق_الرياض

تعاقدت إدارة نادي الهلال السعودي مع المدرب زوران ماميتش مدرب نادي الـعـيـن السابق ومدرب نادي النصر الأسبق وقد تمت إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وعللت إدارة النادي أن جيسوس رفض التجديد مع الهلال وهو الأمر الذي جعل إدارة الفريق الأزرق تتعاقد مع السيد زوران مامتيش.

وفيما يلي تورد “الوئام” أبرز ارقام السيد زوران مامتيش:

كان مدافع و محور ارتكاز عندما كان لاعباً وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق دينامو زغرب ودربهم عام 2013 حتى 2016 وحقق معهم بطولة الدوري الكرواتي ثلاثة مرات وكأس كرواتيا مرتين.

درب نادي النصر عام 2016 بيد أن مشاكل مالية وإدارية ومشادات بينه وبين لاعبين مهمين في النصر أبرزهم حسين عبدالغني أطاحت به من الدكّة الصفراء في يناير 2017، ليرحل للإمارات ويوقّع مع العين بعدها بأيام قليلة.

في عام 2017م درب الــعـيـن وفاز معهم بثنائية الدوري الإماراتي وكأس الرئيس موسم 2017/2018، لكن إنجازه الأهم كان الوصول لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي والخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن زوران مامتيش سيبدأ مهام التدريب اليوم الخميس وستكون مباراة الفتح هي المباراة الاولى لقيادة الفريق وذلك ضمن منافسة كأس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ18 .

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