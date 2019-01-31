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أم القرى تنظم فعاليات معرض ” رحلة عدل “

أم القرى تنظم فعاليات معرض ” رحلة عدل “
http://almnatiq.net/?p=686868
المناطق_عادل الزهراني

نظم قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى فرع الطالبات فعاليات معرض ” رحلة عدل ” بإشراف عضو هيئة التدريس بقسم الأنظمة مها بنت حمدان الرفاعيّ.
ويعتبر معرض ” رحلة عدل ” أول معرضٍ قانوني من نوعِهِ في جامعة أم القرى.
وأشادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخوليّ بالمعرض موضحة أن في كلّ ركنٍ من أركان هذا المعرض آمنتُ أنّ وراء هذه الجهود قائدة مُلهَمة، جمَعَت قلوب طالباتها وأوقدت في نفوسهنّ الهمة وأشعلت حماسهنّ؛ حتى أخرجنَ لنا هذا الإبداع، وأصبحن امتدادًا لها، جهودٌ مباركَة، وطالباتٌ متميّزات.
وأبانت الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي عميدة الدراسات الجامعية بجامعة أم القرى أن المعرض هو رحلة ممتعة في عالم العدالة، وعرض مميّز لطالبات قسم الأنظمة بقيادة رائعة وجهد مبارك.
واشتمل المعرض على العديد من الأركان أهمّها ركن ” من نحن ” للتعريف بقسم الأنظمة وأهمّيته وعدد من الأركان الأخرى التي تتحدث عن أهم الأنظمة العدلية والتعريف بها وأهميتها والتعريف باختصاصات المحاكم بالمملكة العربية السعودية.
كما احتوى على التعريف بأبرز حقوق المواطن كحقوق المتّهم، وحقوق الناقل والراكب، وحقوق المريض والطالب.
وقد حضر المعرض الدكتورة فريدة بنت محمد الغامدي وكيلة عمادة الدراسات الجامعية، و الدكتورة آمال بنت عمر سندي وعدد من وكيلات الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطالبات.
ولقي المعرض إعجاباً كبيراً من قبل الزائرات وصدى واسعاً في أرجاء الجامعة وخارجها.

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