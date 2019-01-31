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استشاري نفسي: من يتقمص شخصيات المبدعين مريض

استشاري نفسي: من يتقمص شخصيات المبدعين مريض
http://almnatiq.net/?p=686873
المناطق-الباحة
أكد استشاري الطب النفسي في جامعة الباحة الدكتور أحمد الأبوابي، أن المرض العقلي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات، موضحاً في المحاضرة التي ألقاها في فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة أن التخصصات الطبية ( البشرية والبيطرية) تتقاطع في نظرياتها وتطبيقاتها فيما له علاقة بالجسد فيما يتميز الطب النفسي بأنه خاص بالإنسان، وتحفظ الأبوابي على ربط البعض بين الثقافة والإبداع وبين الأمراض النفسية، مؤكداً أن الثقافة مدخل هام لسعادة الإنسان وتحقيق الانسجام والتصالح بينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين، لافتاً إلى أن المرضى النفسيون هم الدخلاء على الثقافة ومتقمصو شخصيات المثقفين ممن يهملون أحياناً العناية بأنفسهم أو بملابسهم أو يتعمدون أن يظهروا أنفسهم بصور تلفت الأنظار إليهم بأنهم مختلفون ، مشيراً إلى أن بعض المبدعين يظهر بصورة لافتة وملامح خاصة ومنها رثاثة اللبس أو إطالة الشعر إلا أنه لا يتعمد ذلك ويقع منه تصرفات عفوية بحكم أن ذهنه منشغل كلياً بالحالة الإبداعية.
فيما تداخل مع الأبوابي في محاضرته التي قدمها مدير اللجنة الثقافية علي الرباعي عدد من المثقفين

وفي ختام الأمسية كرّمت مديرة التوعية بصحة الباحة إيمان الغبيري المحاضر.

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