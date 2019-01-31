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تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البرية

http://almnatiq.net/?p=686875
المناطق_الرياض

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية عن توفر عدد وظائف للرجال على بند التشغيل والصيانة نظام التعاقد للعمل بالإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية بالرياض.

وقالت أن الوظائف المتاحة لديها مفصلة كالآتي:

1- مدير موارد بشرية
شروط الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (إدارة موارد بشرية/ إدارة أعمال) خبرة 4 سنوات في مجال التخصص، أو بكالوريوس (إدارة موارد بشرية/ إدارة أعمال) مع خبرة 12 سنة في مجال التخصص.

– الإلمام التام بأنظمة وزارة العمل.

– الإلمام التام بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

2- أخصائي مشتريات
شروط الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (محاسبة/ إدارة مالية/ اقتصاد) ، أو بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية/ اقتصاد) خبرة 8 سنة في مجال التخصص.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

3- أخصائي ميزانية
شروط الوظيفة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية.

– ماجستير (محاسبة/ إدارة مالية/ اقتصاد)  أو بكالوريوس (محاسبة، إدارة مالية، اقتصاد) مع خبرة 8 سنة في مجال التخصص.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلمام التام باستخدام برامج (Microsoft Office).

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

في حال توفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة : إرسال السيرة الذاتية (CV) باللغة العربية موضحاً بها (المؤهلات العلمية – الخبرات السابقة – الدورات – وسائل الاتصال ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني وصورة من الهوية الوطنية بصيغة (pdf) إلى البريد الإلكتروني :

[email protected]

في موعد أقصاه (اسبوع) من تاريخ هذا الإعلان.

وسوف يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها (25%) من الراتب الأساسي لقاء العمل (8) ساعات يومياً و (6) أيام في الاسبوع.

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