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مصادر باكستانية: ولي العهد يزور باكستان في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل

مصادر باكستانية: ولي العهد يزور باكستان في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل
http://almnatiq.net/?p=686881
المناطق-الرياض

ذكرت تقارير إعلامية باكستانية يوم أمس أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ستكون في الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.
وأوضحت قناة “دنيا نيوز” الباكستانية أن المملكة العربية السعودية ستوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للاستثمار في باكستان خلال الزيارة، مشيرة إلى أن المملكة تنوي ضخ استثمارات بقيمة “14” مليار دولار في باكستان.
وأضافت القناة أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلقي خلال الزيارة كلمة موجهة إلى الشعب الباكستاني.
وبيّنت القناة أن زيارة سموه تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قام بزيارتين إلى المملكة منذ تعيينه رئيساً للوزراء في شهر أغسطس الماضي.

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