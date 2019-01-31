تفعيل رحلات الارتباط “الترانزيت” من مطار الأحساء الدولي

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كشف محمد بن عبدالرحمن العفالق رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الأحساء عن إعلان لتفعيل رحلات الارتباط “الترانزيت” من مطار الأحساء الدولي مرورًا بمطار جدة الدولي ومن ثم السفر إلى مختلف بلدان العالم، داعيًا القطاع الخاص والحكومي والشركات والمؤسسات بالأحساء للاستفادة من هذا التفعيل، لما ينطوي عليه من فوائد ومزايا تشمل أسعار التذاكر ووزن الأمتعة وغيرها.

وأشار العفالق إلى أن الوجهات الرئيسة التي يمكن لمسافري مطار الأحساء الاستفادة منها من خلال رحلات “الترانزيت” بمطار جدة الدولي، بحسب تلك البرمجة الجديدة، تشمل القاهرة، الخرطوم، كراتشي، مانيلا، جاكرتا، أديس أبابا والدار البيضاء والكثير من الدول، مبينًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل المطار وتسهيل حركة المسافرين في الأحساء وتقليل عامل الوقت في سفرهم، منوّهًا بأن الأحساء بها نحو مليون و300 ألف نسمة، منهم حوالي 300 ألف أجنبي مقيم.

وأوضح العفالق أن الأيام الأخيرة شهدت عدة فعاليات واجتماعات لمناقشة أزمة مطار الأحساء من بينها اجتماع للجنة مع مدير الخطوط السعودية بالأحساء بهدف تنسيق خطوات تفعيل رحلات الارتباط (الترانزيت) من المطار إلى عدة مطارات دولية وطنية قريبة لأغراض السفر إلى مختلف بلدان العالم، داعيًا أهل الأحساء للتفاعل مع هذه البرمجة الجديدة، لأنها خطوة مهمة على طريق الحل الطبيعي وهو عودة شركات الطيران الأجنبية للمطار واستئناف الرحلات الدولية المباشرة منه وإلى مختلف دول العالم.

وأكد العفالق أن الجميع يعلم المرحلة المهمة التي تمر بها صناعة الطيران والنقل الجوي في المملكة من حيث فصل الاختصاصات التشريعية عن الجوانب التشغيلية في الهيئة العامة للطيران المدني، إلا أن ذلك لا يعنى أن يكف المعنيين والمواطنين عن طرح المبادرات وابتكار الحلول لمعالجة وضع المطار.

يُشار إلى مطار الأحساء، هو مطار دولي، افتتح سنة 1948 ويقع على بعد حوالي 17 كم عن مدينة الهفوف حاضرة محافظة الأحساء بشرق المملكة، وتصنّف كرابع أكبر مدن في عدد السكان.