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تقرير: توقف مصر عن استيراد الغاز ودخولها نادي المصدرين يضر بقطر في السوق العالمية

تقرير: توقف مصر عن استيراد الغاز ودخولها نادي المصدرين يضر بقطر في السوق العالمية
http://almnatiq.net/?p=686915
المناطق - الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أنّ الاكتشافات الضخمة لحقول الغاز الطبيعي في مصر، أضرت بمكانة قطر في السوق العالمية، لاسيما مع انخفاض واردات الشرق الأوسط من الغاز بنسبة 37% عام 2018، ويقود مصر لتبوء مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة.

وأشارت وكالة “بلومبرج” في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، إلى أن وقف مصر لوارداتها سيؤثر على صادرات قطر من الغاز “المسال” لا سيما أنها كانت تستورد نحو نصف احتياجاتها من الغاز من قطر.

ورأى خبراء ومعنيون بالنفط وفقاً للوكالة أن مصر أصبحت على خريطة عمالقة إنتاج الغاز الطبيعي، لاسيما أنها تنتج 6.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًّا، معتبرين أن بدء مصر في تصدير الغاز إلى أوروبا يعد ضربة قاضية لقطر.

ووفقاً للوكالة فإن مصر وأوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة في سبتمبر الماضي.

ووفقاً للتقرير من المتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز؛ ما يعد فرصة لتسويق إنتاجها في ضوء شغف آسيا لاستيراد الغاز بكميات ضخمة لمسايرة التحولات الصناعية.

وفعلياً وفقا لبلومبيرغ صدرت مصر أول شحنة للغاز الشهر الماضي تقدر بنحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز.

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