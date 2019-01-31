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بمبادرة سخية من طامي اليحيا .. رحلة برية للابناء النزلاء في دار ملاحظة حائل الاجتماعية.

بمبادرة سخية من طامي اليحيا .. رحلة برية للابناء النزلاء في دار ملاحظة حائل الاجتماعية.

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بمبادرة سخية من طامي اليحيا .. رحلة برية للابناء النزلاء في دار ملاحظة حائل الاجتماعية.

بمبادرة سخية من طامي اليحيا .. رحلة برية للابناء النزلاء في دار ملاحظة حائل الاجتماعية.
http://almnatiq.net/?p=686921
المناطق - حائل
بدعم وتوجيه من سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل  الاستاذ فريح العياد  أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل ليلة أمس رحلة برية داخل اسوار الدار لأبنائنا الاحداث بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ أحمد الزامل وذلك ضمن مبادرة سخية من رجل الاعمال طامي اليحيا صاحب كرفان أجا وباشراف مدير دار الملاحظة الاجتماعية بشير العنزي ونائبه عمير الشلاقي وبمتابعة  مشرفي البرامج والانشطه أحمد الشمري ومشعل  المري وكان الهدف الأسمی لهذه الرحلة الجميلة نقل أبنائنا النزلاء الى جو رائع ومرح وكسر الروتين وبث روح الامل وتجديد الحماس والثقة بالنفس
واتسمت الجلسة بالامتاع مع تناول القهوة وشبة النار وتجاذب أطراف الحديث والقصص والفوائد الجمة
 وقدم رجل الاعمال طامي اليحيا مجموعة من الهدايا للأبناء عبارة عن كتب قيمة المحتوى وهدايا أخرى ووعد بجائزة مجزية لمن يستفيد من الكتب
كما أقيمت وليمة عشاء لجميع المتواجدين في الدار .
الی ذلك قدم مساعد المدير العام لقطاع التنمية احمد الزامل شكره لمبادرة رجل الاعمال اليحيا وقيامه بهذا العمل الاجتماعي الانساني الطيب وتعاونه مع أنشطة الدار .
مثمنا جهود ادارة الدار وكافة الزملاء  وتضافر الاعمال الرائعة في ظل دعم ومتابعة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة وتذليل كافة العقبات ودعم الحراك الاجتماعي الايجابي .

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