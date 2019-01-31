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زيارة اطلاعية لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام للمركز الاعلامي والثقافي بحائل

زيارة اطلاعية لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام للمركز الاعلامي والثقافي بحائل

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بمبادرة سخية من طامي اليحيا .. رحلة برية للابناء النزلاء في دار ملاحظة حائل الاجتماعية.

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زيارة اطلاعية لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام للمركز الاعلامي والثقافي بحائل

زيارة اطلاعية لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام للمركز الاعلامي والثقافي بحائل
http://almnatiq.net/?p=686924
المناطق - حائل
قام أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام بحائل بزيارة استطلاعية الی المركز الاعلامي والثقافي بحائل رافقهم مشرفي النشاط بالمركز  نايف حجر الحربي وفهد النماش والمراقب الاجتماعي  طلال الحربي واستقبلهم مدير عام المركز الاعلامي والثقافي الاستاذ عبدالسلام الجميل ومدير جمعيه الثقافه والفنون الاستاذ خضير الشريهي الذين رحبو بهذه الزيارة الطيبة وقاموا في جوله تعريفيه على مرافق المبنى الذي يحتوي على  قاعات تدريب ومسرح ومكتبه ومعمل رسم وغرف خاصه بالتصوير وفي نهايه الزياره تم تكريم مدير المركز الاعلامي والثقافي بحائل بشهاده وشكر وتقدير على الدعوه الكريمه وعلى حسن الضيافه والاستقبال من قبل اداره مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعايه الايتام.
فيما شكر مدير مركز د. ناصر الرشيد للايتام بحائل عارف الخالد علی حسن الاستقبال والحفاوة من قبل المسؤلين مما كان لها الاثر الطيب علی الابناء بالمركز ومشاهده المحتوی الثقافي والاعلامي والفني .
مثنيا علی متابعة ودعم المدير العام لفرع الوزارة ومساعده لقطاع التنمية لكل ما يحقق للمركز التقدم والارتقاء الاجتماعي بكل مستوياته .

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