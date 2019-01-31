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نائب أمير جازان يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

نائب أمير جازان يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

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نائب أمير جازان يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

نائب أمير جازان يستقبل السفير الياباني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=686928
جازان - فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه في الإمارة اليوم، سعادة السفير الياباني لدى المملكة  السيد تسوكاسا ايمورا، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة جازان بالسفير الياباني والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة  والتوفيق في زيارته.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين ومناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالجالية والرعايا اليابانيين العاملين بالمنطقة، إلى جانب الفرص الاستثمارية والإقتصادية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ.

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