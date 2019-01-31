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4 مليار عملية تبادلية معلوماتية بين حساب المواطن وأكثر من 18 جهة حكومية

4 مليار عملية تبادلية معلوماتية بين حساب المواطن وأكثر من 18 جهة حكومية
http://almnatiq.net/?p=686931
المناطق - واس

بلغ حجم العمليات التبادلية للمعلومات بين برنامج حساب المواطن وأكثر من 18 جهة حكومية قرابة الأربعة مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019، أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقاً والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.
وقدم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة المواطن وبناء الوطن، لإسهامهم بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي وذلك سعياً على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار.
وأفاد القحطاني أن تلك المعلومات ساعدت على التحقق من بيانات المتقدمين والتأكد من معايير استحقاقهم ومراجعة إفصاحهم لبياناتهم بشكل محدد ودقيق مع الجهات المعنية، حيث أثرت بشكل مباشر على عملية احتساب قيمة الاستحقاق بعد التأكد من استيفاء المستفيد لجميع شروط الأهلية، لافتاً إلى أن إفصاح المستفيدين عن بياناتهم أسهم بشكل فعال على رفع جودة البيانات لدى الجهات المرتبطة مع برنامج حساب المواطن.

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