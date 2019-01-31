عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات طبية طبية تشمل 70 كرسيًا طبيًا متحركًا و30 كرسيًا كهربائيًا تزن طنين و730 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة مأرب.
وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة مأرب
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات طبية طبية تشمل 70 كرسيًا طبيًا متحركًا و30 كرسيًا كهربائيًا تزن طنين و730 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة مأرب.
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